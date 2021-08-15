Скончался чемпион мира 1974 года по футболу Герд Мюллер

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Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ и бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет.
Скончался чемпион мира 1974 года по футболу Герд Мюллер
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Об этом сообщает пресс-служба «Баварии».

В 1972 году он вместе со сборной ФРГ становился чемпионом Европы, в составе «Баварии» форвард трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, по четыре раза — чемпионат и Кубок Германии, а один раз — Кубок обладателей кубков.

Мюллер является лучшим бомбардиром в истории немецкой Бундеслиги. На его счету 365 голов в чемпионате. В 1970 году он стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира.

Ранее сообщалось, что умер участник Суперсерии-72 СССР — Канада Тони Эспозито.

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