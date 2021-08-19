Агент Лахтер: уверен, что в «Спартаке» уже шепчутся с Николичем

Короткая ссылка
Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением по поводу ситуации в московском «Спартаке».
Агент Лахтер: уверен, что в «Спартаке» уже шепчутся с Николичем
  • © spartak.com

«Если бы у Руя Витории был шанс отмотать на пару месяцев назад, он бы не согласился пойти в «Спартак». Уверен, что у Заремы и ко уже есть альтернатива по тренерам. И с Николичем уже шепчутся», — цитирует Лахтера Kp.ru.

При этом он отметил, что для него очевидно, какой бы тренер мог помочь красно-белым. По его мнению, это экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим.

«Жёсткий, самолюбивый, суперпрофи. Желаю, чтобы у Витории всё получилось. Но «Спартаку» нужен тренер с другим характером», — добавил Лахтер.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» в мае 2021 года. После четырёх туров команда занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков. Кроме того, красно-белые вылетели из Лиги чемпионов, уступив в квалификации лиссабонской «Бенфике».

Ранее итальянский журналист сообщил, что защитник Самуэль Жиго может уйти из «Спартака» в «Торино» за €4 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить