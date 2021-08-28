Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), Чистяков заменит получившего травму игрока «Локомотива» Станислава Магкеева.

Отмечается, что Чистяков в ближайшее время присоединится к национальной команде в Новогорске. 

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру вратарей национальной команды Виталию Кафанову по поводу невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить