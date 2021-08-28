Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева
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Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), Чистяков заменит получившего травму игрока «Локомотива» Станислава Магкеева.
Отмечается, что Чистяков в ближайшее время присоединится к национальной команде в Новогорске.
Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру вратарей национальной команды Виталию Кафанову по поводу невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.