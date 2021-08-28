Чистяков вызван в сборную России по футболу вместо Магкеева

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков вызван в сборную России по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), Чистяков заменит получившего травму игрока «Локомотива» Станислава Магкеева.

Отмечается, что Чистяков в ближайшее время присоединится к национальной команде в Новогорске.

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру вратарей национальной команды Виталию Кафанову по поводу невызова голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сборную России.