Губерниев обратился к Кафанову по поводу невызова Сафонова в сборную России

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру вратарей сборной России по футболу Виталию Кафанову по поводу невызова в национальную команду голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Губерниев обратился к Кафанову по поводу невызова Сафонова в сборную России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я правильно понимаю, что не вызванный в футбольную сборную Сафонов в матче последнего тура выглядел значительно уверенней Гилерме и Дюпина? Максименко и Песьяков вместе со своими клубами пока не ахти. Кафанов, как дела?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 были вызваны Маринато Гилерме из «Локомотива», Юрий Дюпин из «Рубина», Александр Максименко из «Спартака», Сергей Песьяков из «Ростова», а также Андрей Лунёв из «Байера».

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить