Губерниев обратился к Кафанову по поводу невызова Сафонова в сборную России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к тренеру вратарей сборной России по футболу Виталию Кафанову по поводу невызова в национальную команду голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Я правильно понимаю, что не вызванный в футбольную сборную Сафонов в матче последнего тура выглядел значительно уверенней Гилерме и Дюпина? Максименко и Песьяков вместе со своими клубами пока не ахти. Кафанов, как дела?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 были вызваны Маринато Гилерме из «Локомотива», Юрий Дюпин из «Рубина», Александр Максименко из «Спартака», Сергей Песьяков из «Ростова», а также Андрей Лунёв из «Байера».

Сборная России в рамках отборочного турнира 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что готов быть первым номером сборной России по футболу.