В СМИ сообщили о новых правилах приёма пищи в сборной России по футболу

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным ввёл новые правила приёма пищи в сборной России по футболу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, первыми завтракают, обедают и ужинают футболисты и тренерский штаб. Остальной персонал национальной команды начинает приём пищи после Карпина и его команды.

При Станиславе Черчесове ели все одновременно.

Сборная России в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча с Хорватией отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022.