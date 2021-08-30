Карпин обратился к болельщикам перед матчем с Хорватией

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с Хорватией.
Карпин обратился к болельщикам перед матчем с Хорватией
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«Друзья, впереди важные матчи за право сыграть на чемпионате мира. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы попасть в Катар», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

1 сентября национальная команда сыграет со сборной Хорватии. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».

Также сборная России в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 4 сентября встретится с Кипром в Никосии, а 7-го — с Мальтой в Москве.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич заменит игрока мадридского «Реала» Луку Модрича в матче с Россией.

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