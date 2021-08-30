Лунёв о прибытии в сборную: готов, как Гагарин и Титов

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Вратарь сборной России и немецкого «Байера» Андрей Лунёв поделился эмоциями от прибытия в расположение национальной команды.
Лунёв о прибытии в сборную: готов, как Гагарин и Титов
  • Reuters

«Новые какие-то эмоции до этого не ощущал. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте — «Зенит», да? Там ничего не меняется. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — сказал Лунёв в интервью пресс-службе сборной России.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года 1 сентября сыграет с Хорватией в Москве, 4 сентября — с Кипром в Никосии, 7 сентября — с Мальтой в Москве.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от приезда в национальную команду.

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