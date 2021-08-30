Сборная Хорватии прибыла в Москву на матч с Россией

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Сборная Хорватии по футболу прибыла в Москву на матч с Россией в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Сборная Хорватии прибыла в Москву на матч с Россией
  • Reuters

В официальном аккаунте команды в Twitter опубликовано видео с кадрами, на которых футболисты и тренерский штаб спускаются с трапа самолёта.

1 сентября Хорватия сыграет с Россией в Москве на стадионе «Лужники».

5 сентября Хорватия также проведёт матч со Словакией на выезде, а 8 сентября — домашнюю встречу со Словенией.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с Хорватией.

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