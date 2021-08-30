Сборная Хорватии прибыла в Москву на матч с Россией
- Reuters
В официальном аккаунте команды в Twitter опубликовано видео с кадрами, на которых футболисты и тренерский штаб спускаются с трапа самолёта.
1 сентября Хорватия сыграет с Россией в Москве на стадионе «Лужники».
5 сентября Хорватия также проведёт матч со Словакией на выезде, а 8 сентября — домашнюю встречу со Словенией.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к болельщикам в преддверии матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с Хорватией.