«Волнения уже нет, есть отходняк»: Карпин о недовольстве ничьей, стартовом составе и дебюте Захаряна с Самошниковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в ходе пресс-конференции по итогам матча со сборной Хорватии рассказал, почему включил в состав Алексея Миранчука вместо номинального нападающего, прокомментировал дебют Арсена Захаряна и Ильи Самошникова, а также высказался о продаже шарфов со своим изображением.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после первого матча во главе команды признался, что недоволен ничьей с Хорватией, но всё-таки удовлетворение от такого результата есть. Он отметил, что теперь ждёт побед в двух следующих сентябрьских матчах.

«Не могу сказать, что доволен результатом. Сказать, что доволен игрой, тоже не могу. Какое-то удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворён, если обыграем Кипр и Мальту, надо думать уже об этих командах. Волнения уже нет, есть отходняк», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Перед игрой болельщиков мог удивить выбор состава, в котором не оказалось ни одного ярко выраженного нападающего. Карпин объяснил, что такое решение было принято после того, как тренерский штаб проанализировал игры Хорватии.

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«Планировали сыграть с «ложной» девяткой, чтобы за Алексеем Миранчуком выдергивались центральные защитники Хорватии. Должны были использовать эти разрывы между центральными и крайними защитниками. Задумка такая была, но получилось не всё. Для прессинга — что центральный нападающий, что Лёша Миранчук может выполнять. Во втором тайме выпустил Антона Заболотного, а не Фёдора Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля. Понимали, что будет тяжело. Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава. Остановились на этом», — приводит слова тренера «Чемпионат».

Одним из заметных событий встречи стал дебют Арсена Захаряна, который в 18 лет стал самым молодым полевым игроком сборной России. Карпин положительно оценил его игру, а ошибки списал на желание проявить себя.

«По поводу Захаряна: считаю, что для 18-летнего футболиста более чем достойно. До 60-й минуты, пока были силы, абсолютно не выпадал. Не было растерянности, не тушевался, всё было по делу. Были потери (и не только у него) от большого желания. Возможно, какой-то паузы не хватало всей команде. Желание быстро сыграть вперёд иногда подводит, поэтому было много потерь мяча», — отметил Карпин.

Также наставник сборной объяснил выбор Маринато Гилерме в качестве голкипера. Он подтвердил, что в этом вопросе следует мнению тренера вратарей Виталия Кафанова.

«Я не просил у Кафанова объяснений, почему он выбрал Гилерме. До того как Витальевич сказал, что будет Гилерме, мы обсуждали плюсы и минусы всех вратарей. Насколько понимаю, в большой степени сыграл роль опыт таких матчей», — сказал главный тренер.

Карпин также прокомментировал эпизод с ещё одним дебютантом сборной — Ильёй Самошниковым. Защитник, выступающий на правом фланге, после выхода на замену занял именно его, хотя тренер предполагал, что он будет играть слева.

«Самошников вышел очень прилично. Дебют сегодня у него, как и Захарян, не стушевался. Сыграл на своём хорошем уровне. На правый фланг он сначала вышел в запаре. Я тоже виноват. На всех тренировках наигрывали его на левом фланге. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию», — он направо и убежал. Но это моя вина: надо было ему обозначить, на какой фланг он выходит», — признался Карпин.

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В матче с Хорватией Александр Головин сыграл в центре полузащиты и практически не подключался к фланговым атакам. Карпин объяснил, что именно этого и требовал от футболиста «Монако», и добавил, что ждёт от него ещё лучшей игры в будущем.

«Головина опустил в центр поля, потому что, на мой взгляд, он центральный полузащитник, а не игрок фланга. Алексей Ионов и Захарян постоянно играют на фланговых позициях. Головин в центре поля должен был помочь, особенно с его объёмом. Плюс, естественно, как игрок такого уровня, он может наладить позиционные атаки, контроль, контратаки. Да и вообще всё что угодно. Головиным доволен. Он может играть ещё лучше. Не сомневаюсь в этом», — заявил наставник сборной.

Карпин также объяснил, почему использовал тех или иных игроков в полузащите, где у него был широкий выбор различных футболистов. По его словам, в матче с Хорватией россияне не могли отказаться от игры в глубокой обороне из-за высокого класса соперников.

«Тройка должна была играть в линию, Дмитрий Баринов — иногда выдвигаться выше. Даниил Фомин больше играет правее или левее от Николы Моро, оборонительные навыки развиты именно в этой позиции. Ещё были Александр Ерохин, Роман Зобнин, Фомин, надо было выбирать. Выбрали Головина и Далера Кузяева, которые находятся в хорошей физической форме, помимо их мастерства. Хорваты, на всякий случай, входят в топ-8 рейтинга ФИФА. Они хорошие футболисты, против которых тяжело играть. Как бы ты ни сопротивлялся, хочешь не хочешь, приходится опускаться, как бы ты ни хотел прессинговать. Это связано с высоким индивидуальным мастерством. Во втором тайме подустали больше, чем в первом», — отметил тренер.

Разговор о матче с Хорватией Карпин закончил оценкой атмосферы на стадионе «Лужники». Он также удивился тому, что перед игрой продавались шарфы с его изображением за 900 рублей, в которых журналисты усмотрели культивацию его образа.

«По 900 рублей? По соточке мне бы отстёгивали — тогда вообще нормально было бы, тогда пусть культивируют. А так — не надо ничего культивировать. Игра сборной должна культивировать любовь к этой сборной, к футболистам. Это всё искусственное, это не работает долго. Мне лично надо думать по поводу игры сборной, чтобы за неё болели. А по поводу использования имиджевых прав — вопрос не ко мне. Атмосфера на стадионе была обалденная, спасибо огромное болельщикам. Давно в такой обстановке не играли ни клубы, ни сборная. Думаю, это помогло ребятам, когда сил уже было мало, биться, бороться и добиться такого результата», — признался специалист.

Следующий матч сборная России проведёт с Кипром у него в гостях. Карпин признался, что его удивило разгромное поражение этой команды от Мальты, а также отметил, что не будет специально готовить своих подопечных к жаркой погоде, которую прогнозируют в Никосии.

«Первая реакция, когда слышишь про 3:0 в пользу Мальты, — это удивление. Когда выяснилось, что в первом тайме у киприотов было удаление, — всё может быть, удивления уже меньше. Ничья в матче Словения — Словакия показывает, что у нас ровная группа. Слова, что мы тут никого не слабее и не сильнее, подтверждаются результатами. Подготовка будет идти так, как она и была запланирована, вне зависимости от погоды. Мы знали, что там будет жарко. Завтра — восстановительный день, послезавтра — предыгровая тренировка, где всё, что можно, — чуть встряхнуться, пропотеть, почувствовать поле. В таких условиях смешно говорить о какой-то подготовке», — сказал Карпин.