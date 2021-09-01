Повышение конкуренции, рост доходов и исторический шанс: что рассказал глава Hypercube о реформе российского футбола

Проведение реформы отечественного футбола — уникальный шанс для России поднять его качество на новый уровень. Об этом в ходе общения с журналистами заявил глава исследовательско-консалтинговой компании Hypercube Питер Ньювенхейс. По его словам, в противном случае РПЛ рискует в ближайшем будущем выпасть из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА. Эксперт также рассказал об итогах первой встречи с представителями клубов Премьер-лиги, объяснил, почему при введении системы «Юпитер-16» стоимость телеправ лиги резко возрастёт, и поддержал предложение смягчить лимит на легионеров.

В конце августа в отечественном спорте произошло по-настоящему важное событие. В Москву прилетел глава исследовательско-консалтинговой компании Hypercube Питер Ньювенхейс, который призван кардинально реформировать весь российский футбол. Во вторник он провёл первую встречу с представителями клубов РПЛ, которая затянулась на несколько часов.

По итогам мероприятия не было принято никаких решений, однако глава лиги Сергей Прядкин сообщил о готовности всех членов РПЛ к проведению реформ. При этом Hypercube предложено в срок до 4 октября доработать предложенный формат проведения турнира «Юпитер-16» с учётом прозвучавших возражений. Также поручено создать рабочую группу, которая должна будет предоставить альтернативные варианты «с учётом соблюдения равных условий для клубов-членов лиги».

После непростой встречи Ньювенхейс прибыл в здание РФС, чтобы лично рассказать журналистам об итогах переговоров. Пресс-конференция началась с того, что голландский специалист ещё раз подробно описал все плюсы системы «Юпитер-16»: увеличение количества конкурентных матчей, повышение уровня футболистов, резкий рост доходов и посещаемости и так далее. Из тех факторов, которые руководитель Hypercube не озвучивал ранее, обращает на себя внимание разве что кардинальный пересмотр стоимости телеправ РПЛ. Эксперт считает, что они существенно недооценены.

«Сейчас их стоимость составляет 1 млрд 700 млн рублей. РПЛ вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. В то же время, компания Nielsen провела исследование и дала своё заключение по лиге. Они оценили справедливую цену в 6 млрд 150 млн. Мы же считаем, что с «Юпитером-16» она может составить и 10 млрд 180 млн... Можете спросить, откуда такой большой рост? Предположим, вы ТВ-компания и получаете от продажи условно 100 руб. Из них 80 — затраты, а 20 — прибыль. Благодаря переходу на новый формат количество зрителей вырастет на 25—50%. А прибыль телевидения — намного больше, ведь затраты останутся теми же», — подчеркнул Ньювенхейс.

Саму встречу он назвал «непростой». По словам голландца, собрание получилось очень эмоциональным. Специалист не стал скрывать — многие клубы критически отнеслись к предложениям Hypercube. Ньювенхейс счёл такую реакцию абсолютно нормальной и объяснил её отсутствием должной коммуникации, поскольку это собрание стало первым, в котором приняли участие все заинтересованные лица.

«Прекрасно понимаю людей. Им сложно сходу на веру принять то, о чём мы говорим. Мне тоже нужно научиться слушать их, ведь существуют определённые сомнения и опасения. Надо выстраивать диалог. Я осуществил 20 проектов такого рода, и то, что увидел сегодня на заседании РПЛ, — типичная ситуация. Поначалу не все согласны. Ничего ужасного в этом нет. Должно пройти время. Главная хорошая новость — у нас появилась возможность ещё раз пообщаться с клубами и, возможно, переубедить их», — подчеркнул эксперт.

Он также подтвердил то, о чём большинство болельщиков догадывалось и так — большинство больших клубов выступают за изменения. А вот середняки и аутсайдеры противятся им. Основная причина — уменьшение количества встреч с сильными соперниками, в том числе домашних, которые помогают серьёзно заработать на продаже билетов. Ньювенхейс заверил: таких поединков, напротив, в перспективе станет только больше, а также указал на другие плюсы реформы для небольших клубов.

«Мы десять тысяч раз прогнозировали, как будут развиваться события на основании математического расчёта. Так вот, даже у условного «Нижнего Новгорода» количество матчей с грандами вырастет, если брать отрезок в десять лет. При переходе на «Юпитер-16» взлетит и общая сумма доходов. Клубы из нижней части таблицы будут получать большую долю от большего пирога. Как говорил Йохан Круифф, у любого недостатка есть серьёзное преимущество. РПЛ получает мало денег от телевидения. Но с такой низкой стартовой базой есть большой потенциал для роста», — заверил руководитель Hypercube.

По его словам, многие команды выразили готовность согласиться на любые реформы, если увидят реальные деньги. Однако голландец считает, что без изменения формата привлечь инвестиции невозможно.

«Предлагал пригласить руководителей медиа-компаний и озвучить суммы, которые они готовы заплатить при «Юпитере-16» и прежнем формате турнира. Уверен, цифры будут разниться существенно. Показательный пример: ВВП Бельгии в три раза меньше, чем у России. Но когда они перешли на новый формат, стоимость ТВ-прав выросла в три раза: с €35 млн до €105 млн», — заявил специалист.

В очередной раз он высказался и на тему лимита на легионеров и призвал в ближайшем будущем полностью отменить его. В противном случае результаты российских команд в еврокубках могут только ухудшиться, полагает голландец. При этом он не увидел ничего страшного в предложении ввести возможность выкупать «квоту на легионера».

«Если на сегодняшний день не получается сформировать крепкие составы из россиян, значит надо разрешить брать иностранцев. Моя позиция — лимит надо отменить. Но клубы, которые делают ставку на легионеров, должны вносить свой вклад в развитие молодых ребят. Следует ввести своеобразный «налог на роскошь». Это не наше изобретение. Так делают ведущие американские лиги в разных видах спорта», — напомнил Ньювенхейс.

В ходе общения с журналистами голландец заявил, что проведение реформ является уникальным шансом для России поднять качество футбола в стране на новый уровень. Глава Hypercube продемонстрировал собравшимся слайд с кривой падения РПЛ в таблице коэффициентов УЕФА. По его прогнозам, в ближайшее время отечественная лига может потерять место не только в топ-10, но и в топ-15, что приведёт к значительному снижению доходов от выступления в еврокубках. В то же время, «у страны есть всё, чтобы входить в десятку ведущих футбольных держав Европы», подчеркнул специалист.

«Нужны реформы, поскольку показатели выступлений российских команд ухудшаются. Понимаю, что даже если сейчас осуществим их, потребуется время. С другой стороны, вполне реалистичен вариант, при котором Россия вылетит из топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА, а сборная не слишком удачно выступит на ЧМ-2022 в Катаре. Тогда руководителям отечественного футбола придётся отвечать. Считаю, есть все основания попробовать и рискнуть», — заявил голландец.

В этот момент возник резонный вопрос: почему сильнейшие лиги Европы не идут на подобные изменения, а продолжают проводить обычный «гладкий» чемпионат, тогда как смешанные форматы в основном принимают в средних первенствах континента: Бельгии, Австрии, Шотландии, Дании и так далее. Ньювенхейс объяснил это чрезмерной загруженностью календаря в топ-лигах и парировал, что Лига чемпионов вскоре перейдёт на схему, схожую с «Юпитером-16».

«Считаю, раз УЕФА решился на такие реформы, есть резон задуматься, ведь консервативнее организации в мире вы не найдёте. Вполне возможен сценарий, при котором всё больше стран будут переходить на такую систему. У России есть возможность стать первой. За ней обязательно последуют другие. Грядёт ЧМ в Катаре, который выбьет большой кусок календаря. Как раз появляется шанс благодаря «Юпитеру-16» провести в первой части не 24 тура, а 20. Это даст возможность сборной лучше подготовиться», — отметил эксперт.

«Есть определённый риск в том, чтобы делать первый шаг и вводить изменения. Но посмотрите, где сегодня находится российский футбол… Терять особо нечего. Есть все причины попробовать и создать нечто новое», — добавил он.

В завершение Ньювенхейс положительно отреагировал на слова Прядкина о готовности клубов РПЛ к проведению реформ и желанию смягчить лимит на легионеров.

«Рад, что будем коллективно работать над вопросом. Создаётся группа, в которой сможем трудиться вместе. Мы не хотим любой ценой навязать формат «Юпитер-16», но заинтересованы найти оптимальное решение и открыты для диалога», — предложил специалист.