Ньювенхейс: Россия должна входить в десятку ведущих футбольных держав Европы

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Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что Россия должна входить в десятку ведущих футбольных держав Европы.
Ньювенхейс: Россия должна входить в десятку ведущих футбольных держав Европы
  • РИА Новости

«И я, и другие специалисты уверены, что у России есть всё, чтобы входить в десятку ведущих футбольных держав Европы. Вы знаете, что лучшим за последние годы стал сезон-2017/18, когда Россия вышла на шестое место. Но эти баллы действуют только пять лет, и в следующем году они сгорят. Все последние годы Россия держалась на одном уровне, но потом начала резко скатываться. Она уже опустилась на десятое место, а в ближайшее время есть все шансы вылететь из топ-15», — заявил Ньювенхейс на пресс-конференции.

Нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут поддержать проект реформ российского футбола, подготовленный нидерландской компанией Hypercube.

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