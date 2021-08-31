Ньювенхейс: Россия должна входить в десятку ведущих футбольных держав Европы

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что Россия должна входить в десятку ведущих футбольных держав Европы.

«И я, и другие специалисты уверены, что у России есть всё, чтобы входить в десятку ведущих футбольных держав Европы. Вы знаете, что лучшим за последние годы стал сезон-2017/18, когда Россия вышла на шестое место. Но эти баллы действуют только пять лет, и в следующем году они сгорят. Все последние годы Россия держалась на одном уровне, но потом начала резко скатываться. Она уже опустилась на десятое место, а в ближайшее время есть все шансы вылететь из топ-15», — заявил Ньювенхейс на пресс-конференции.

Нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ с разделением команд на две группы после первого этапа.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут поддержать проект реформ российского футбола, подготовленный нидерландской компанией Hypercube.