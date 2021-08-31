Ньювенхейс заявил, что лимит на легионеров должен быть отменён

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Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс считает, что отмена лимита на легионеров принесёт много пользы российскому футболу.
Ньювенхейс заявил, что лимит на легионеров должен быть отменён
  • РИА Новости

«Для развития российского футбола в долгосрочной перспективе нужно ориентироваться именно на российских игроков, молодых в том числе. Если мы хотим, чтобы Россия вошла в десятку ведущих держав Европы», — заявил на пресс-конференции Ньювенхейс.

«Но есть ещё еврокубки. И это очень важно, чтобы команды достойно выступали. Если на сегодняшний день создалась такая ситуация, что нет возможности сформировать крепкие составы из россиян, значит, надо разрешить брать легионеров. Моя позиция — лимит должен быть отменён. Но клубы, которые берут иностранцев, должны вносить свой вклад — введение налога на роскошь. Это не наше изобретение. Так делают ведущие американские лиги в разных видах спорта», — добавил глава Hypercube.

По его словам, если клуб не может обойтись без легионеров, то необходимо будет внести определённую сумму в центральный фонд.

«Деньги оттуда распределяются между академиями и теми клубами, которые отыскивают среди молодых ребят перспективных футболистов, дают им возможность играть. Они должны получать компенсации», — пояснил Ньювенхейс.

Российский футбольный союз выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам Российской премьер-лиги.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее глава компании Hypercube назвал стоимость телевизионных прав РПЛ.

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