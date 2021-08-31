Глава компании Hypercube назвал стоимость телевизионных прав РПЛ

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, сколько должны стоить права на трансляции матчей чемпионата России по футболу.

«Сейчас стоимость медиаправ составляет 1 млрд 700 млн рублей. РПЛ вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. Компания Nielsen проводила исследование, и они тоже дали своё заключение. Они уценили справедливую цену в 6 млрд 150 млн. Мы же считаем, что она с «Юпитером 16» может составить и 10 млрд 180 млн», — заявил на пресс-конференции Ньювенхейс.

«Когда получим дополнительный доход, важно его грамотно распределить. Топ-клубы не должны получить львиную долю. Клубы, располагающиеся в нижней части турнирной таблицы, получат больший доход от увеличения прибыли. Если дать им деньги, эффект будет больше, чем если ту же сумму выделить гранду. Клубы из второй части таблицы подтянутся к среднему уровню. РПЛ станет интереснее и привлекательнее», — добавил он.

В формате «Юпитер 16» будут выступать 16 команд, но после 24 туров клубы будут разделены на две группы — по шесть и десять команд.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ поддержат реформу Hypercube, если «Матч ТВ» увеличит ТВ-контракт до €175 млн в год.