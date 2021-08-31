Глава компании Hypercube рассказал о встрече с руководителями клубов РПЛ

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс считает, что необходимо выстроить диалог с руководителями клубов РПЛ.

«Присутствовал на заседании, где были представлены все клубы РПЛ. Разговор был очень эмоциональный — как по лимиту, так по формату. Обычно, когда делаем в стране какой-то проект, приезжаем пять-семь раз, встречаемся со всеми, обсуждаем различные вопросы», — заявил на пресс-конференции Ньювенхейс.

Глава компании Hypercube добавил, что прекрасно понимает беспокойство руководителей клубов РПЛ.

«Им сложно с ходу принять то, что мы говорим. Мне тоже нужно научиться слушать их. У них есть определённые сомнения и опасения. Нужно выстраивать диалог. Мы осуществили 20 проектов такого рода. То, что увидел сегодня на заседании РПЛ, — типичная ситуация. Поначалу не все клубы согласны. Ничего ужасного в этом нет. Должно пройти время. Главная хорошая новость — у нас появилась вторая возможность ещё раз пообщаться с клубами и, возможно, переубедить их», — рассказал Ньювенхейс.

Ранее Ньювенхейс заявил, что лимит на легионеров должен быть отменён.