Ньювенхейс рассказал о пользе системы «Юпитер 16»

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Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что переход на формат «Юпитер 16» повысит привлекательность чемпионата России по футболу.
Ньювенхейс рассказал о пользе системы «Юпитер 16»
  • РИА Новости

«Первое — у каждого клуба будет возможность сыграть не 30 матчей, а 33—34. Проанализировали, что привлекает людей на стадионы, и поняли, что им нравятся игры, где решается исход чемпионата. Таких станет в два раза больше — 56 против 30. Количество матчей примерно равных соперников вырастет примерно на 30%. Во второй половине чемпионата играть будут между собой соперники, которые примерно равны по силе и претендуют на решение одинаковых задач (чемпионство, еврокубки, борьба за выживание). Когда будут играть между собой команды, равные по силе, это создаёт отличные условия для прогресса футболистов», — заявил на пресс-конференции Ньювенхейс.

«Мы провели исследование и выявили, что именно в таких встречах игроки развиваются быстрее. Плюс он поможет существенно повысить зрелищность. Это не какой-то субъективный фактор», — добавил он.

В формате «Юпитер 16» будут выступать 16 команд, но после 24 туров клубы будут разделены на две группы — по шесть и десять команд.

Ранее стали известны результаты голосования болельщиков по поводу изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

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