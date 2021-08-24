Стали известны результаты голосования болельщиков по поводу реформ РПЛ

Стали известны результаты голосования болельщиков по поводу изменения формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в голосовании приняли участие 6530 человек. Наибольшая часть респондентов проголосовала за вариант под названием «Юпитер-16». Он получил среднюю оценку 7,33 по 10-балльной шкале. В этом формате в турнире будут выступать 16 команд, но после 24 туров клубы будут разделены на две группы — по шесть и десять команд.

Второе место занял формат «Марс-16» (4,65 балла). Согласно нему, 16 клубов на втором этапе проведения соревнования будут поделены на три группы по четыре команды. Нынешний формат «Земля-16» замкнул тройку (4,32). Четвёртую строчку занял вариант «Юпитер-20» с 20 клубами (4,11), а последнее место — «Земля-18» (3,69) с сохранением нынешнего формата, но увеличением команд до 18.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров.