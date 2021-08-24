РФС выступил с заявлением об изменении форматов лиг и лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявление по поводу изменения форматов проведения чемпионатов, а также о возможной отмене лимита на легионеров.

В заявлении, опубликованном на сайте РФС, отмечается, что в РПЛ прошло собрание клубов, в ходе которого не было никакого голосования, а представители команд просто обменивались мнениями. Кроме того, нидерландская компания Hypercube, исследующая состояние российского футбола, продолжает работу и намерена провести ещё ряд видеотрансляций с владельцами клубов, чтобы ответить на вопросы и обсудить свои предложения.

«С первого дня работы Hyperсube открыта к конструктивному диалогу: критика, вопросы и встречные предложения только приветствуются, так как цель нидерландских партнёров — выработать оптимальное решение с учётом мнений всех заинтересованных сторон», — говорится в заявлении.

РФС подчёркивает, что российскому футболу нужны изменения, поэтому наилучший вариант реформ будет выработан путём общей дискуссии.

«Голосование клубов РПЛ состоится на общем собрании 31 августа. После этого позиция клубов будет направлена на рассмотрение исполкома РФС. Решение о формате соревнований закрепляется исполкомом. Потенциальные изменения лимита на легионеров в дальнейшем утверждаются Министерством спорта», — написано в заявлении.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее глава РФС заявил, что тренерской школы в России сейчас нет.