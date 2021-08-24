Глава РФС: тренерской школы в России сейчас нет

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о проблеме подготовки отечественных тренеров.
Глава РФС: тренерской школы в России сейчас нет
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет. Есть наши, российские, тренеры. Если говорить о школе как о неком институте (это может быть искусство, наука), школа, наверное, предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 

По его словам, в России есть много хороших тренеров, но он не видит, чтобы они проповедовали какие-то одинаковые ценности игры или продвигали схожую футбольную философию.

«Безусловно, нам нужна своя российская школа тренеров, и её нужно создавать. Что можем делать мы? Вы знаете, что мы создали Академию Российского футбольного союза. В её рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях», — заявил президент РФС.

Он отметил, что после создания академии началась разработка новых программ для тренеров, которые отражают современные тенденции в футболе. Отмечается, что преподавание по данным программам начнётся уже в сентябре.

Ранее Дюков подробно рассказал о реформах, которые ожидают российский футбол.

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