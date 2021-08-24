Дюков подробно рассказал о реформах, которые ожидают российский футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подробно рассказал о реформах, которые были предложены по развитию футбола в стране.

«Мы направили свои предложения по повышению конкурентоспособности нашего чемпионата. Примеров несколько, но конкретных два. Первое — изменение структуры и формата проведения соревнований в наших лигах. Второе — изменение подхода к определению количества легионеров. Можно говорить об отказе на лимит на легионеров», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По его мнению, важно говорить об изменении формата проведения турнира, так, нужно увеличить количество матчей, но при этом сократить число проходных игр. Он отметил, что повышение количества встреч между прямыми конкурентами повысит доход клубов.

«У нас нет такого ожидания, что из-за изменения формата мы изменим наш футбол и поднимем его конкурентоспособность. Если говорить о более определяющих факторах — работа тренеров, спортивных директоров — это более важно. Но формат — важный элемент. Если есть возможность его улучшить, это нужно делать», — заявил Дюков.

Он также подчеркнул, что опубликованный недавно рейтинг интенсивности чемпионатов, в котором Российская премьер-лига оказалась на 19-м месте, является одним из индикаторов того, в чём необходимо прибавлять.

Ранее Дюков заявил, что результаты сборной России не зависят от лимита на легионеров.