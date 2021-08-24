Дюков заявил, что результаты сборной России не зависят от лимита на легионеров

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу эффективности лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Дюков заявил, что результаты сборной России не зависят от лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Нет прямой зависимости между игровым временем легионеров и успехами сборной России. В 2008 году легионеры играли больше, а национальная команда выступала лучше. Сам этот инструмент, лимит, работает, он эффективен. Однако он эффективен в краткосрочном промежутке времени, если у вас есть сильные футболисты, на которых вы рассчитываете. Есть возможность им дать игровую практику. Но это всё локально. Если же говорить о долгосрочном горизонте, то данный подход уступает конкуренции. Немало примеров, после которых игроки, подписав новый контракт с бонусом за паспорт, просто снижают требования к себе. Нам нужны россияне, которые хотят прогрессировать и развиваться. Бонус за паспорт — неправильно. Что же касается опасений, что будут приезжать некачественные легионеры, то предполагается ввести критерии качества легионеров. Данный механизм позволит не допустить некачественных легионеров в нашем чемпионате», — заявил Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров. Каждая команда может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее депутат Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе.

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