Депутат Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Депутат Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе
  • РИА Новости

«Я бы вообще запретил легионеров. Пускай РФС выдвигает такое предложение, я буду выступать за свою позицию», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, отсутствие иностранных игроков в РПЛ предоставит больше шансов для российских спортсменов.

«Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта», — сказал Милонов.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение об отмене лимита.

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