Депутат Милонов заявил, что он бы запретил легионеров в российском футболе
- РИА Новости
«Я бы вообще запретил легионеров. Пускай РФС выдвигает такое предложение, я буду выступать за свою позицию», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, отсутствие иностранных игроков в РПЛ предоставит больше шансов для российских спортсменов.
«Лимит мешает тем, кто занимается шоу-бизнесом под видом спорта», — сказал Милонов.
РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение об отмене лимита.