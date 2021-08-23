Губерниев поддержал предложение РФС по отмене лимита на легионеров

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) об отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я поддерживаю шаги РФС. Надо думать, чтобы российское футбольное болото превратилось в прохладную реку с чистой водой, чтобы к нам приезжали хорошие футболисты, чтобы наши не застаивались, а росли в условиях конкуренции», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

По его мнению, если в России не будут расти футболисты в условиях конкуренции, то на их месте должны играть хорошие исполнители из-за рубежа. Он подчеркнул, что российский футбол на данный момент на таком низком уровне, что хуже от отмены лимита точно не будет.

«Только ещё нужно перейти на систему «весна — осень». В России нужно играть, когда трава выросла», — добавил Губерниев.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что категорически против отмены лимита на легионеров.