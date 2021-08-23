Кавазашвили заявил, что категорически против отмены лимита на легионеров

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я категорически против! Нужно разрешить РПЛ использовать только двух легионеров! Для меня, как для профессионала футбола, это решение неприемлемо», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Кавазашвили выразил опасение, что скоро в сборную России не будут приглашать российских воспитанников, а будут приглашать только натурализованных футболистов.

«Будут они играть только во второй лиге! Потому что первая лига тоже потребует увеличить количество легионеров», — сказал он.

Российский футбольный союз (РФС) выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала предложение РФС.