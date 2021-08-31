Потери для клубов, шанс для чемпионата: почему отъезды Влашича и Норманна могут пойти на пользу РПЛ

Талантливые легионеры продолжают покидать чемпионат России по футболу. Никола Влашич подписал контракт с «Вест Хэмом», а Матиаса Норманна отдали «Норвич Сити» в аренду с правом выкупа летом 2022 года. С одной стороны, ЦСКА и «Ростов» потеряли своих лидеров и предельно осложнили себе задачу в борьбе за высокие места. С другой — РПЛ получила возможность укрепить своё реноме в Европе.

В Европе близится к закрытию летний период дозаявок. Уже 1 сентября представители пяти ведущих чемпионатов лишатся возможности укреплять составы, поэтому активно работают на трансферном рынке. В результате сразу два звёздных футболиста команд Российской премьер-лиги пакуют чемоданы. Так, за последние дни своих лидеров лишились ЦСКА и «Ростов» — и не исключено, что следующим станет «Спартак», рискующий остаться без Алекса Крала и Самуэля Жиго.

Безусловно, самым обсуждаемым трансферным сюжетом лета в России стал отъезд Николы Влашича. После Евро-2020 хорват откровенно потерял интерес к выступлениям за ЦСКА и всем видом демонстрировал, что намерен сменить прописку. Тем не менее это не облегчило переговоры с армейцами, отчаянно пытавшимися получить за полузащитника соизмеримые с его уровнем мастерства средства. Именно из-за этого не удалось достичь соглашения с «Миланом», который не был готов осуществить полноценный трансфер футболиста, а настаивал на аренде с правом выкупа.

И в тот момент, когда переход Влашича в один из топ-чемпионатов Старого Света казался окончательно сорванным, на горизонте появился «Вест Хэм». Летом «молотобойцы» лишились одного из лидеров — Джесси Лингард вернулся в «Манчестер Юнайтед» после окончания срока аренды. А главный тренер Дэвид Мойес решил, что хорват может стать отличной заменой англичанину, вследствие чего трансфер удалось оформить всего за несколько суток. По разным источникам, ЦСКА получил от €24,5 млн до €30 млн, часть из которых (от 15 до 25%) пойдёт бывшей команде полузащитника — «Эвертону», ещё часть — воспитавшему его «Хайдуку».

Однако не только Влашич проследует из РПЛ в АПЛ. Так, двумя днями ранее в Туманный Альбион отправился полузащитник Матиас Норманн. В отличие от армейского клуба, «Ростов» согласился отпустить норвежца в аренду с правом выкупа. По информации «РБ Спорт», для оформления полноценного трансфера «Норвичу» потребуется выплатить около €17,5 млн.

Стоит напомнить, что слухи о возможном уходе Норманна из «Ростова» ходили на протяжении года. Причём сообщалось об интересе к игроку не только со стороны российских «Спартака», ЦСКА и «Зенита», но также английских «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». Но до предметных переговоров дело так и не доходило. Возможно, потенциальных покупателей пугал ценник в размере €18—25 млн.

Трудно сказать, что именно заставило «Ростов» согласиться на расставание с хавбеком сейчас. С одной стороны, это отлично вписывается в клубную стратегию, направленную на развитие и последующую продажу футболистов. С финансовой точки зрения сделка по Норманну станет сверхудачной для коллектива. Особенно с учётом того, что тот был приобретён у «Брайтона» всего за €1,7 млн. С другой стороны, Юрий Сёмин теряет ключевого игрока по ходу сезона и не имеет времени подыскать ему достойную замену. К тому же основная сумма за возможный переход поступит в казну лишь летом 2022 года.

ЦСКА находится в более выигрышной ситуации. Всё же полноценный трансфер Влашича предполагает немедленную выплату если не всех, то хотя бы части отступных. С учётом того, что в последнее время общую сумму предпочитают разбивать на отдельные транши, не исключено, что перевод средств за покупку хорвата растянется на несколько месяцев или лет. Но поможет ли это армейцам решить проблему в средней линии — большой вопрос.

Несомненно, уходы Влашича и Норманна повлекут за собой огромные проблемы для ЦСКА и «Ростова» соответственно. И трудно сказать, по кому из них отсутствие лидеров ударит сильнее. С одной стороны, хорват был не только конструктором атак красно-синих, но и лучшим бомбардиром и ассистентом. В прошлом сезоне он записал на свой счёт 18 очков (12 голов и шесть передач) и с запасом превзошёл Фёдора Чалова (7 + 5). Норвежец же определял игру коллектива в центре поля и был великолепен в оборонительных действиях. Как подтверждение — третье место в команде по числу пасов (46,5), отборов (1,7), перехватов (1,5) и заблокированных ударов (0,5), а также второе по количеству успешных обводок (1,1) в среднем за матч.

По большому счёту подобные потери могут стоить обоим клубам борьбы за высокие места в нынешнем чемпионате. В нынешнем сезоне ЦСКА смотрится довольно неубедительно и выезжает во многом за счёт стандартов, после розыгрыша которых было забито три из восьми мячей. Что касается создания голевых моментов с игры, то здесь существуют серьёзные проблемы. По ожидаемым голам (xG) армейцы занимают лишь 11-е место в РПЛ (6,28), уступая «Уфе», «Крыльям Советов», «Ахмату» и «Химкам». Да, они могут похвастаться тем, что обходят «Локомотив» по данному показателю (5,83), но железнодорожники уже второй сезон демонстрируют невероятную реализацию. Красно-синие также забивают больше, чем должны, но не настолько.

Не стоит забывать, что даже немотивированный Влашич сумел организовать 0,78 xG (второй результат в команде), а на протяжении последних двух сезонов регулярно забивал больше ожидаемого. Хорват отличался чаще, чем должен был, исходя из статистики, благодаря чему приносил ЦСКА важнейшие очки. В его отсутствие сложно ожидать подобного от кого-либо из нынешних членов состава. Разве что от освоившегося на новом месте Чидеры Эджуке, уже успевшего отметиться двумя точными ударами.

Для «Ростова» отсутствие Норманна также обернётся сложностями. Но в целом подопечные Сёмина могут показаться более готовыми к потере норвежца. Хотя бы по той причине, что половину прошлого сезона РПЛ коллектив уже обходился без него. Матиас пропустил 11 встреч из-за травмы, одну — из-за перебора жёлтых карточек, дважды не попал в заявку, а ещё один раз остался на скамейке. И в его отсутствие жёлто-синие набрали даже больше очков, чем с ним (22 против 21). Кроме того, его частые отсутствия помогли раскрыться Данилу Глебову.

Да, пока россиянина сложно назвать полноценной заменой норвежцу. Если в оборонительных действиях он мало чем уступает, то в продвижении мяча, передачах и способности нанести дальний удар смотрится похуже. Тем не менее Глебов на три года моложе Норманна и наверняка будет прогрессировать. А дополнительная игровая практика лишь поможет ему в этом.

Таким образом, хотя потери Влашича и Норманна и сказываются на общем уровне как их бывших клубов, так и всей лиги, но в то же время открывают определённые возможности для других игроков. В связи с этим их отъезды несут в себе не только негатив. Особенно это относится к ситуации с хорватом. Если Матиас и хотел пойти на повышение, то всячески это скрывал от публики и продолжал работать на максимуме. Никола же смотрелся предельно демотивированным и апатичным на поле — в таком эмоциональном состоянии даже великие профессионалы вряд ли могут приносить пользу. Поэтому расстаться было единственно верным решением.

Негативным фактором для обоих клубов является лишь тот факт, что оба перехода были оформлены на флажке. Да, в России трансферное окно открыто до 7 сентября, следовательно, время укрепить состав ещё остаётся. Однако найти достойную замену столь высококлассным футболистам всего за неделю — крайне сложная задача, если переговоры по приобретению не велись параллельно. Особенно с учётом того, что к этому моменту в топ-лигах уже завершится период дозаявок и далеко не все будут готовы отпустить кого-либо из имеющихся у них исполнителей.

Что касается престижа самой лиги, то ситуация двоякая. С одной стороны, РПЛ потеряла двух топ-игроков, во многом определявших выступление своих коллективов. Несомненно, это не может положительно сказаться как на перспективах ЦСКА и «Ростова», так и на конкуренции внутри первенства. В нынешнем виде обоим будет крайне непросто побороться за попадание в зону еврокубков, а вторым и вовсе может предстоять напряжённая борьба за выживание. Вместе с Норманном ростовчане одержали всего одну победу в шести турах и расположились на 14-й строчке. И не факт, что без него не станет хуже.

С другой стороны, успешное выступление Влашича и Норманна в Английской премьер-лиге может положительно сказаться на имидже РПЛ. Сейчас многие европейские клубы неохотно смотрят в сторону России, так как не уверены в её способности растить футболистов топ-калибра. За последние годы свои силы в сильнейших первенствах Старого Света пробовали сразу несколько представителей отечественного первенства, но проявить себя с лучшей стороны удалось немногим. К таковым можно отнести узбекского форварда Эльдора Шомуродова, всего за год ушедшего на повышение из «Дженоа» в «Рому», Александра Головина, успешно выступающего в «Монако», да Леандро Паредеса. При этом по поводу аргентинца необходимо отметить, что на момент прихода в «Зенит» он уже был довольно известным игроком и защищал цвета команды из Вечного города.

При этом провальных сделок было достаточно. Можно вспомнить неудачный переход Морица Бауэра в «Сток Сити», Квинси Промеса в «Севилью» или Ахмеда Мусы в «Лестер». Причём последние двое были одними из звёзд чемпионата России, но не смогли проявить себя ни в Ла Лиге, ни в АПЛ. К ним же можно отнести аренду Фёдора Смолова в «Сельту» и трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту». Пока россиянин так и не смог выиграть конкуренцию за место в основе бергамасков и уже в скором времени может покинуть клуб.