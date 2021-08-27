Тактическая победа Семака, голевая передача Дзюбы и неудачный выход Влашича: как «Зенит» обыграл ЦСКА в РПЛ

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в шестом туре Российской премьер-лиги. В первом тайме подопечные Алексея Березуцкого владели преимуществом, чему во многом поспособствовал их неожиданный переход на схему с тремя центральными защитниками. Однако после перерыва Сергей Семак внёс коррективы, а в концовке «Зенит» забил. Сердар Азмун отличился пятый раз в сезоне, а вышедший на замену Артём Дзюба отметился результативной передачей.

Смена схемы у ЦСКА и неудачный приезд Клаудиньо в Петербург

Противостояние «Зенита» и ЦСКА и так считается одним из самых ожидаемых в российском футболе и вряд ли требует дополнительных средств для привлечения внимания. Но в этот раз создать повышенный ажиотаж вокруг него помогли две кадровые истории. И если Артём Дзюба не попал в стартовый состав на центральный матч шестого тура РПЛ по решению главного тренера Сергея Семака, то Никола Влашич якобы отказался выходить в основе. По информации «Чемпионата», в качестве повода хорват указал интерес со стороны английского «Вест Хэма», собиравшегося сделать предложение о его трансфере.

Сложно сказать, планировал ли Алексей Березуцкий провести небольшую тактическую революцию до заявления Влашича или именно это событие привело к ней, но во встрече с действующим чемпионом армейцы впервые в сезоне решили сыграть по схеме с тремя центральными защитниками. Трио в обороне составили Яка Бийол, Виктор Васин и Игорь Дивеев. Помимо прочего, наставник продолжил экспериментировать с позициями некоторых футболистов. Так, номинальный опорник Иван Обляков вновь взял на себя роль левого латераля, а Фёдор Чалов — атакующего полузащитника.

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Семак также удивил, отказавшись от формации с парой габаритных форвардов. Если ранее в связке с Сердаром Азмуном выходили либо Дзюба, либо Александр Ерохин, то в этот раз оба остались на скамейке. Зато появился весь бразильский десант — Малком, Вендел, Дуглас Сантос и Клаудиньо. И если с первыми тремя петербуржская публика уже давно успела познакомиться, то для экс-полузащитника «Брагантино» этот визит на домашний стадион стал первым после перехода в «Зенит».

И выступление Клаудиньо оставило не самое позитивное впечатление. Вряд ли кто-то ожидал, что бразилец с ходу станет одним из лидеров коллектива и сыграет ключевую роль в матче с ЦСКА. Но дорогостоящий хавбек смотрелся очень блёкло и практически не обострял игру. За проведённые на поле 64 минуты он отметился лишь четырьмя попытками дриблинга, две из которых оказались удачными, а также исполнил всего один удар по воротам. Однако тот получился настолько неточным, что заставил главу «Газпрома» Алексея Миллера разочарованно махнуть рукой. Кроме того, он крайне мало обострял, причём как за счёт ведения мяча, так и за счёт передач, вследствие чего его замена во втором тайме стала вполне логичной.

Тренерская дуэль Березуцкого с Семаком

В целом одним из главных в матче шестого тура РПЛ стало противостояние тренеров, которое протекало с переменным успехом. По окончании первого тайма можно было смело сказать, что Семак был не готов к переходу армейцев на формацию 3—4—2—1. За 45 минут «Зенит» создал лишь один опасный момент, да и тот стал результатом индивидуальных действий Ярослава Ракицкого, который на пару с Малкомом чуть было не воспроизвёл гол в ворота «Уфы» в предыдущей встрече. Украинский защитник вновь исполнил передачу за шиворот защитникам противника, а вырвавшийся на оперативное пространство бразилец пробил, но Игорь Акинфеев был начеку.

Доминирование «Зенита» продолжалось вплоть до середины тайма, после чего ЦСКА неожиданно перехватил инициативу. Сначала он лишил соперника мяча, а затем начал находить бреши в его обороне. Да, гости делали простые и понятные вещи, исполняя кроссы на высокорослого Антона Заболотного. Но это давало результат. Сначала форвард отдал пас под удар Алану Дзагоеву, а затем выиграл верховую борьбу и пробил сам. В обоих случаях за хозяев сыграла штанга. На этом экс-игрок сине-бело-голубых не остановился и впоследствии имел ещё один шанс отличиться, но за секунду до его удара рукой сыграл Чалов.

Казалось, что во втором тайме ЦСКА сможет выйти вперёд в счёте. Но уже в перерыве Семак произвёл замены в составе, которые кардинально изменили ход встречи. Фактически наставник решил отзеркалить схему противника, поэтому сменил флангового защитника на центрального: вместо Вячеслава Караваева вышел Дмитрий Чистяков.

И именно с этого момента у ЦСКА перестало что-либо получаться на поле. Если в первые 45 минут армейцы нанесли шесть ударов по воротам оппонента, два из которых пришлись в створ, а ещё столько же — в штангу, то во вторые ограничились лишь двумя «выстрелами» мимо и один заблокированным. Атаки флангами с последующими навесами на Заболотного уступили место стерильному владению мячом ввиду отсутствия адресатов для передач в штрафной. И в оставшееся время Березуцкий так и не смог ничего с этим поделать.

Потерянный Влашич и набирающий форму Дзюба

Однако причиной поражения ЦСКА стала не только умная подстройка Семака, но и разница в продуктивности футболистов, вышедших на поле после перерыва. Березуцкий бросил в бой сразу пятерых исполнителей, но ни один из них не оказал положительного влияния на игру коллектива. При этом главным разочарованием стало выступление Николы Влашича. Лишённый мотивации хорват появился на газоне «Газпром Арены» сразу после перерыва и был бледной тенью себя самого. Показательным стал эпизод, когда полузащитник пошёл в прессинг у штрафной противника, но за секунду до возможного стыка убрал ноги и выключился из эпизода, позволив петербуржцам завладеть мячом и совершить важнейший перехват.

Семак ответил на это выходом Артёма Дзюбы и не прогадал. Во-первых, габаритный форвард помог сине-бело-голубым наладить контроль мяча у чужой штрафной, грамотно придерживая его в нужные моменты. Во-вторых, именно он исполнил своевременную передачу на ход Азмуну, которая и стала голевой. Да, отличиться иранцу «помог» Бийол, допустивший грубую ошибку в данном эпизоде, но факт остаётся фактом. Экс-капитан сборной России набрал первый результативный балл в сезоне и помог «Зениту» добыть важнейшие три очка.

Не сказать, что Дзюба предстал в этом матче в идеальной форме, но разница с предыдущими встречами была налицо. Судя по всему, нападающий начал понемногу возвращать себе форму, а пауза на игры сборных может лишь помочь ему в этом. В связи с этим крайне любопытно, в каком состоянии Артём предстанет в седьмом туре, где петербуржцам будет противостоять «Ахмат».