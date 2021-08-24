Затянувшаяся перестройка: почему Виторию не стоит увольнять из «Спартака» даже в случае поражения от «Сочи»

Поражение в матче шестого тура с «Сочи» может стать для «Спартака» третьим в нынешнем сезоне РПЛ и привести к повторению худшего результата команды на старте чемпионата с 2010 года. И это при том, что у подопечных Руя Витории был достаточно лёгкий календарь. В связи с этим известный своей импульсивностью владелец клуба Леонид Федун может отправить в отставку португальского тренера ещё до перерыва на матчи сборных. Почему решение уволить Виторию станет поспешным — в материале RT.

К последнему туру чемпионата России по футболу перед паузой на игры сборных «Спартак» подходит явно не в лучшем состоянии. Команда имеет в активе всего семь очков и занимает лишь девятое место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от лидера — «Динамо». И хотя проблемы её основываются на ряде объективных факторов, многие винят в неудачах коллектива исключительно одного человека — нового главного тренера Руя Виторию. И не исключено, что уже по окончании матча с «Сочи» португалец покинет свой пост.

С точки зрения результата начальный этап правления Витории в «Спартаке» очень сложно назвать удачным. Вице-чемпион России не сумел составить конкуренцию бывшей команде португальца — «Бенфике» — в квалификации Лиги чемпионов, уступив с общим счётом 0:4, а параллельно допускал осечки и в РПЛ. В пяти турах красно-белые одержали всего две победы, и это при том, что на стартовом отрезке сезона лишь раз встречались с соперником примерно своего уровня. Речь идёт о «Рубине», которому они с минимальным счётом проиграли в стартовом туре. В итоге, взять верх удалось лишь над дебютантом Премьер-лиги — «Крыльями Советов» и переживающим глубокий кризис «Уралом». В противостоянии с тульским «Арсеналом» была зафиксирована ничья, а во встрече с «Нижним Новгородом» — сенсационное поражение.

Также по теме Письмо ветеранов Алекперову и поиски спортивного директора: что происходит в «Спартаке» после вылета из Лиги чемпионов После вылета «Спартака» из Лиги чемпионов бывшие игроки и тренеры команды написали открытое письмо, в котором попросили главу ЛУКОЙЛа...

С одной стороны, неудачи «Спартака» на старте сезона являются вполне объяснимым явлением. В межсезонье коллектив пережил смену тренера и был вынужден адаптироваться к новым требованиям. Отличия оказались во многом радикальными. Витория сменил расстановку, по которой москвичи действовали на протяжении последних полутора сезонов. Вместо ставшей привычной формации с тремя центральными защитниками была выбрана более классическая схема c двумя игроками обороны в центре. В подобных условиях определённое время на адаптацию требуется даже таким опытным исполнителям, как Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Это повлекло за собой и изменение модели игры в нападении. «Спартак» хоть и по-прежнему старается пользоваться свободными зонами и не упускать шансы провести контратаку, но стал действовать более горизонтально, пытаясь контролировать мяч на чужой половине поля. Построение комбинационной игры требует много времени и очевидно, что пока красно-белые очень далеки от совершенства в данном аспекте.

На всё это наслоились и кадровые проблемы, также во многом ограничившие возможности как «Спартака» в целом, так и Витории, в частности. Если брать исключительно полевых футболистов, то на данный момент в лазарете находятся Павел Маслов, исполнявший роль правого центрального защитника в схеме с тройкой, а также Георгий Мелкадзе, Виктор Мозес и Квинси Промес. Двое последних являются одними из лидеров команды и явно добавили бы ей креатива впереди.

И это ещё не считая внешних факторов, таких как нездоровая атмосфера вокруг клуба, во многом созданная супругой его владельца — Заремой Салиховой, непростых переговоров о продлении контрактов с лидерами, а также возможного отъезда Жиго. Уже давно известно о желании защитника вернуться на родину и находиться поближе к сыну, в данный момент проживающему с матерью.

Стоит отметить, что даже в этих условиях «Спартак» был не так плох в плане игры. Если брать в расчёт ключевые показатели, то по ним москвичи находятся в группе лидеров РПЛ. Так, по ожидаемым голам в чужие ворота они занимают четвёртое место (7,21), уступая лишь «Краснодару», «Динамо» и «Зениту», а в свои — последнее, 16-е (2,23). Проблема в том, что их оппоненты использовали даже не самые явные моменты, в то время как Александр Соболев и компания испытывали серьёзные проблемы с реализацией. Как итог, разница забитых и пропущенных мячей — 4:4.

Безусловно, Виторию можно упрекнуть в том, что под его началом команда довольно неудачно играет на стандартах, подтверждением чему стали точные удары «Арсенала» и «Нижнего Новгорода». Но в оставшихся голах ключевыми факторами стали либо индивидуальные ошибки футболистов, либо везение соперников. Мяч Ильи Самошникова в первом туре был забит благодаря невероятному по точности удару в ближнюю девятку, а Алексея Козлова в третьем — несогласованности Алекса Крала, Айртона и Жиго. В результате серии неудачных действий бывший защитник сборной России остался без прикрытия и неотразимо пробил головой.

Если оставить в стороне индивидуальные оплошности как форвардов, так и защитников, то подопечные Витории хороши по многим другим критериям. Так, они по-прежнему здорово прессингуют и занимают второе место по показателю PPDA — количеству передач, которое сумел сделать оппонент вплоть до потери мяча. У «Спартака» он равняется 8,31, а лучше лишь у «Краснодара» — 7,65. Всё это указывает на то, что после ухода Доменико Тедеско москвичи не стали менее современным коллективом и по-прежнему стараются соответствовать европейским стандартам. Да, дотянуться до уровня условных «Лидса» (6,54) или «Бетиса» (5,19) кажется сложным, но на уровне РПЛ подобные цифры смотрятся впечатляюще.

В связи с этим, логичным будет вопрос: почему «Спартак» может задуматься об увольнении Витории? Как показывает история, по ходу сезона ожидаемые и реальные показатели забитых и пропущенных мячей обычно выравниваются, следовательно, выступающий явно ниже ожидаемого коллектив в скором времени должен начать набирать принадлежащие ему по праву очки. Испытывающие явные проблемы с реализацией Александр Соболев и Джордан Ларссон наберут форму и вновь станут забивать с присущим им постоянством, а оппоненты перестанут использовать каждый полумомент, что мгновенно отразится на наборе очков. Но проблема в том, что в руководстве десятикратного чемпиона России никогда не отличались терпением, и нет никаких оснований надеяться на положительные изменения.

И подобное развитие событий кажется особенно в вероятным в условиях атмосферы, которая царит в «Спартаке» на протяжении последних месяцев. Да, закрытие Telegram-канала Заремы Салиховой немного сбавило градус давления на футболистов и тренерский штаб команды, но нет никаких оснований полагать, что критика в адрес Витории не озвучивается напрямую Федуну. Его супруга изначально не поддерживала данную кандидатуру и не исключено, что серия неудач португальца лишь заставила её активизироваться.

Об импульсивности Федуна говорилось уже давно, но в условиях, когда против наставника настроена и Салихова, увольнение Витории может произойти в любой момент. И не исключено, что поводом для этого может стать возможное поражение в матче с «Сочи» — вторым серьёзным оппонентом «Спартака» в нынешнем сезоне. По сути, именно эта встреча должна показать, смогут ли идеи португальского тренера работать в противостоянии с более сильными оппонентами, чем «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», либо на этот раз он рискует уступить как по счёту, так и по игре.

С стратегической точки зрения даже неудача в шестом туре не будет означать крах надежд москвичей на удачное выступление в первенстве. Да, отрыв от условного «Динамо» рискует вырасти до восьми очков, но вряд ли подобный гандикап невозможно отыграть за оставшиеся 24 встречи. Достаточно вспомнить, как штормило «Локомотив» в прошлом сезоне. После тех же шести встреч он имел в активе лишь шесть баллов и шёл восьмым, а после первого круга отставал от лидера на восемь. Однако это не помешало Марко Николичу сохранить должность, а весной помочь подопечным организовать спурт и завоевать не только бронзу, но и Кубок России.

Но Витория находится в более сложной ситуации. Это обусловлено как высокими ожиданиями и импульсивностью руководства, так и тем фактом, что в последний раз «Спартак» проигрывал половину из стартовых шести матчей чемпионата 11 лет назад. В сезоне-2010/11 красно-белые под руководством Валерия Карпина уступили «Ростову» (0:4), «Кубани» (1:3) и «Анжи» (1:2), а в итоге финишировали лишь четвёртыми, отстав от «Зенита» почти на 20 очков (49 — 68). Но вряд ли португальцу выписан такой же кредит доверия, как одному из самых известных игроков клуба 1990-х, совмещавшему посты главного тренера и генерального директора.

Неблагоприятным является и тот факт, что сразу после матча с «Сочи» пройдут матчи сборных. В случае поражения, у Витории банально не будет возможности реабилитироваться в кратчайшие сроки, зато у руководства — достаточно времени, чтобы подумать о его профпригодности. И на фоне негативных эмоций может быть принято довольно нелогичное решение.