СЭ: «Спартак» согласовал контракт с бельгийским футболистом Кауфризом

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Московский футбольный клуб «Спартак» в ближайшее время приобретёт защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.
СЭ: «Спартак» согласовал контракт с бельгийским футболистом Кауфризом
  • © spartak.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс» и Eurostavka, стороны уже согласовали контракт с 24-летним игроком, который будет рассчитан на четыре года. Отмечается, что бельгиец должен прибыть в Москву 27 августа для прохождения медобследования.

В этом сезоне футболист провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в «Сент-Трюйден» в сентябре 2020 года. Всего на его счету 25 игр, один гол и одна результативная передача за команду.

Ранее сообщалось, что «Лион» интересуется защитником «Спартака» Самуэлем Жиго.

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