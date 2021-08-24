В «Спартаке» прокомментировали новость о возможном переходе футболиста «Сент-Трюйдена»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном переходе в команду защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

«Спартак» ведёт работу на трансферном рынке как по усилению, так и по трудоустройству некоторых футболистов. Упомянутый вами игрок — один из вариантов, но не единственный», — цитирует Зеленова Sport24.

Он отметил, что красно-белые также ведут поиск игроков в России для усиления конкуренции, а говорить о трансфере кого-либо можно только после прохождения медосмотра и официального объявления клуба.

В этом сезоне футболист провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Он перешёл в «Сент-Трюйден» в сентябре 2020 года. Всего на его счету 25 игр, один гол и одна результативная передача за команду.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал контракт с Кауфризом.