СЭ: «Спартак» находится в поисках опорника на место Хендрикса

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Московский футбольный клуб «Спартак» ищет игрока на место опорного полузащитника команды Йоррита Хендрикса.
СЭ: «Спартак» находится в поисках опорника на место Хендрикса
  • © spartak.com

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые хотят избавиться от нидерландца, так как уровень его игры не устраивает главного тренера команды Руя Виторию и его помощников. Не исключено, что он в скором времени покинет клуб, который уже ищет ему замену.

Хендрикс перешёл в «Спартак» из нидерландского ПСВ прошлой зимой. С тех пор он провёл за российскую команду 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали новость о возможном переходе футболиста «Сент-Трюйдена».

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