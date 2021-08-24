Футболист «Ахмата» Пуцко: в моё время в «Спартаке» о Салиховой слышно не было
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- РИА Новости
«Тогда о Зареме ничего слышно не было», — цитируют Пуцко «Известия».
Футболист является воспитанником «Спартака», за основной состав которого он дебютировал в 2013 году. Покинул клуб Пуцко в 2017-м. За основу игрок провёл три матча.
3 мая Салихова была включена в совет директоров «Спартака», но спустя 18 дней покинула его, так как, по её словам, она была против назначения главным тренером красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
Ранее жена Федуна высказалась о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов.