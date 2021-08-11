Жена Федуна высказалась о вылете «Спартака» из ЛЧ
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«Сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор Попов. Я же могу поздравить «Шахтёр» — буду болеть за них в матче против «Монако». За Палкина и Де Дзерби. Попов забраковал Де Дзерби, якобы этот тренер ничего не достиг и футбол «Сассуоло» ужасен. Потому я от души поддерживаю этого специалиста», — приводит слова Салиховой Sport24.
После поражения от «Бенфики» (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов покинул свою должность, сославшись на то, что устал терпеть публичное давление со стороны Салиховой. 10 августа в ответном матче «Спартак» вновь уступил португальскому клубу со счётом 2:0.
Ранее «Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов.