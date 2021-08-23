Первая победа Сёмина с «Ростовом», дубль Смолова и шестой матч Дзюбы без голов: чем запомнился пятый тур РПЛ

«Ростов» в гостях одолел «Нижний Новгород» и одержал первую победу под руководством Юрия Сёмина. «Зенит» на выезде не смог обыграть «Уфу», а Артём Дзюба не сумел отличиться в шестом матче подряд на старте сезона. «Динамо» и ЦСКА взяли верх над «Уралом» и «Ахматом» соответственно, а первый дубль Фёдора Смолова с апреля 2018 года помог «Локомотиву» справиться с «Краснодаром».

Рекорд Акинфеева и дебютный гол Яковлева

В последние годы «Ахмат» статистически стал одним из самых удобных соперников для ЦСКА. Армейцы побеждали грозненцев в семи последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), причём непременно с сухим счётом. Продолжить эту серию в пятом туре сезона-2021/22 особенно важно было для Игоря Акинфеева. Выйдя на эту встречу, вратарь армейцев побил рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в элитном дивизионе, и портить праздник пропущенными мячами ему не хотелось.

Сотворить вторую подряд сенсацию, как это было в игре с «Динамо», подопечные Андрея Талалаева не смогли. Уже в середине первого тайма гости остались в меньшинстве из-за двух жёлтых карточек у Евгения Харина. Столь суровое наказание со стороны Сергея Карасёва не охладило пыл игроков «Ахмата». Спустя несколько минут Бернард Бериша прихватил за футболку Максима Мухина и уронил его. В ответ 19-летний россиянин грудью сбил соперника на землю, чем заслужил похвалу от бывшего игрока ЦСКА Понтуса Вернблума.

Хоть ЦСКА и имел численное преимущество, он очень долго не мог его реализовать. Только в заключительной четверти матча Владислав Яковлев смог воспользоваться филигранным набросом Фёдора Чалова, который сам завладел мячом после мощного удара Николы Влашича. 19-летний нападающий оформил свой первый гол в РПЛ. Спустя четыре минуты отличился Чидера Эджуке, на дальний удар которого не успел среагировать Гиорги Шелия. Уже в третьем матче подряд нигериец становится автором гола или результативной передачи.

Быстрое удаление Бикфалви и гол российских надежд

По итогам субботних матчей лидером турнирной таблицы оказалось «Динамо». Московский клуб набрал 12 очков и обошёл «Зенит» благодаря выездной победе над «Уралом», который по итогам пяти туров остался на последнем месте.

Екатеринбуржцам во второй игре под руководством Игоря Шалимова не удалось ничего противопоставить соперникам. На 19-й минуте ошибка в обороне привела к тому, что два самых молодых игрока, вызванных Валерием Карпиным в сборную, открыли счёт. Арсен Захарян прошёл с мячом к штрафной и отдал передачу на ход Константину Тюкавину, которому не составило труда забить свой второй мяч в сезоне.

Хозяева же только усугубили положение, когда по прошествии получаса игры Эрик Бикфалви за минуту получил две жёлтые карточки и покинул поле. «Динамо» завладело преимуществом и только по странному стечению обстоятельств не реализовало ни один из других 23 ударов по воротам «Урала». У подопечных Шалимова же за весь матч было всего две попытки пробить — и ни одна из них не оказалась точной.

Грустный праздник Дзюбы и эмоции Стукалова

Лидерство «Динамо» стало возможным благодаря неудачному выезду «Зенита» в Башкортостан. Подопечные Сергея Семака нанесли почти в два раза больше ударов по воротам (19:10) и почти в четыре превзошли «Уфу» по показателю ожидаемых голов xG (1,97:0,51), но этого не хватило для победы. Первый гол Малкома в сезоне после дальней передачи Ярослава Ракицкого получился крайне эффектным, но радость от этого события подпортила ошибка Вильмара Барриоса в концовке встречи. Высокий прессинг хозяев дал свои плоды и позволил Гамиду Агаларову забить четвёртый мяч в пяти встречах.

Что касается «Зенита», то важными событиями стали как дебют Клаудиньо в основе, так и возвращение в стартовый состав Артёма Дзюбы. Он сменил Сердара Азмуна, который, по словам наставника клуба, испытывал проблемы со здоровьем, поэтому не тренировался. Однако рокировка не сработала. Экс-капитан сборной России не смог сделать самому себе подарок на 33-й день рождения и не забил в шестом матче подряд на старте сезона. Форвард приблизился к повторению рекордной для себя сухой серии, которая насчитывает десять встреч.

Один из самых ярких эпизодов матча произошёл уже после финального свистка. Преисполненный эмоций главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итог противостояния с действующим чемпионом страны, завершив всё истошным криком, что вызвало бурную реакцию у его подопечных.

Дубль Смолова и неудачный визит Крыховяка

Осечкой «Зенита» воспользовался «Локомотив», поднявшийся с пятого на третье место в турнирной таблице. В этом коллективу Марко Николича помогла победа над «Краснодаром», который пока пытается найти баланс в игре. Подопечные Виктора Гончаренко потерпели третье поражение в нынешнем первенстве и с шестью очками опустились на девятое место. Хуже «быки» стартовали лишь раз — в сезоне-2013/14 к этой стадии турнира у них было всего пять очков, но в итоге команда смогла финишировать пятой.

Противостояние становилось ещё более принципиальным в свете недавнего перехода Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» в «Краснодар» и наличия в составе железнодорожников бывшего лидера чёрно-зелёных Фёдора Смолова. Но если российский форвард оформил первый дубль в РПЛ с апреля 2018-го (тогда он забил «Локомотиву»), дважды конвертировав в голы точные передачи Рифата Жемалетдинова, то поляк не смог достойно помочь своим партнёрам. Более того, хавбека подкололи в пресс-службе бывшего клуба, опубликовав в соцсетях кадры с участием игрока и сопроводив их подписью: «Выбирай правильные цвета».

«Крыховяк качественно вступал в отбор, для нас это большой плюс. Но против своей бывшей команды он мог бы сыграть лучше», — заявил на пресс-конференции Гончаренко.

Зато результативную серию продлил Джон Кордоба, в активе которого значатся уже четыре гола в пяти матчах. В РПЛ колумбиец пока что отличается каждые 83 минуты, а в прошлом сезоне в Бундеслиге он забивал раз в 220 минут. Поэтому вряд ли кого-то удивит, если уже в ближайшее время он перекроет свои прошлогодние показатели — семь мячей в 21 встрече.

Первая победа Сёмина с «Ростовом» и два автогола

Понемногу начинает приходить в себя «Ростов», ставший одним из главных разочарований на старте сезона РПЛ. После четырёх туров «Ростов» имел в активе одного очко, занимал предпоследнее, 15-е место в таблице и в статусе андердога подходил к выездному матчу с дебютантом чемпионата — «Нижним Новгородом». Тем не менее это не помешало гостям одержать волевую победу, ставшую для них первой под руководством Юрия Сёмина.

Статистически соперники не создали ни одного ожидаемого гола на двоих (0,18:0,58), но вратарям трижды пришлось доставать мяч из сетки. На 36-й минуте отличился хавбек гостей Кенто Хасимото, а ещё дважды были зафиксированы автоголы. Со знаком минус отличились новоиспечённый защитник сборной России Максим Осипенко и аргентинец Лукас Масоэро.

«Очень сложный матч. Всё-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч — под контроль, поэтому и отыгрались. В целом игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали», — цитирует Сёмина пресс-служба «Ростова».