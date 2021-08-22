«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ

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В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своём поле проиграл «Ростову».
«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей забивали Кенто Хасимото и Николай Комличенко, ещё один мяч в свои ворота перенаправил футболист «Ростова» Максим Осипенко.

«Нижний Новгород» имеет семь очков и располагается на седьмом месте, у «Ростова» четыре очка и 15-я позиция в таблице.

Ранее сообщалось, что дубль Смолова помог «Локомотиву» одержать победу над «Краснодаром».

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