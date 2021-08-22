«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ
- ©РПЛ
Встреча, проходившая на стадионе «Нижний Новгород», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе победителей забивали Кенто Хасимото и Николай Комличенко, ещё один мяч в свои ворота перенаправил футболист «Ростова» Максим Осипенко.
«Нижний Новгород» имеет семь очков и располагается на седьмом месте, у «Ростова» четыре очка и 15-я позиция в таблице.
Ранее сообщалось, что дубль Смолова помог «Локомотиву» одержать победу над «Краснодаром».