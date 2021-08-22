Смолов рассказал, с чем связана его результативность на старте сезона

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Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:1) признался, что изменил систему подготовки в нынешнем сезоне.
Смолов рассказал, с чем связана его результативность на старте сезона
  • РИА Новости

«Приятно, конечно, забивать мячи, помогать команде. Но всего сыграно пять туров, потому всё только впереди, всё только начинается, будем продолжать работать, и я в том числе, чтобы помогать команде продолжать побеждать. Могу отметить, что больше работаю, больше уделяю дополнительного внимания после той продолжительной травмы, которая продлилась четыре месяца. Изменил немного систему подготовки, тренировок. Думаю, что это приносит плоды», — сказал Смолов после матча.

Форвард «Локомотива» является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент. В его активе пять забитых мячей после пяти туров.

Ранее Наумов выразил мнение о том, что «Локомотиву» необходимо усиление перед игрой в еврокубках.

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