Наумов считает, что «Локомотиву» необходимо усиление перед игрой в еврокубках
- РИА Новости
«Прекрасный первый тайм матча, смяли «Краснодар» полностью! К сожалению, не очень хороший второй тайм, но для «Локомотива» это характерно. Но игра была прекрасная на моменты и голы. Смолов просто красавец, да и Жемалетдинов огромный молодец. В паре со Смоловым они смотрятся прекрасно. Эта пара — просто находка для сборной России», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».
Также бывший президент клуба добавил, что «Локомотиву» срочно надо усиливаться.
«На лавку запасных посмотришь, а усилить игру некому. Сегодня по игре было видно, что три-четыре игрока устали. А заменить их некому, кроме Миранчука и Тикнизяна. Без хороших футболистов на скамейке запасных нам в еврокубках делать нечего», — добавил Наумов.
В нынешнем сезоне «Локомотив» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее Николич заявил, что сделал выводы из прошлого сезона.