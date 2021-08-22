Наумов считает, что «Локомотиву» необходимо усиление перед игрой в еврокубках

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ФК «Краснодар» (2:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наумов считает, что «Локомотиву» необходимо усиление перед игрой в еврокубках
  • РИА Новости

«Прекрасный первый тайм матча, смяли «Краснодар» полностью! К сожалению, не очень хороший второй тайм, но для «Локомотива» это характерно. Но игра была прекрасная на моменты и голы. Смолов просто красавец, да и Жемалетдинов огромный молодец. В паре со Смоловым они смотрятся прекрасно. Эта пара — просто находка для сборной России», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Также бывший президент клуба добавил, что «Локомотиву» срочно надо усиливаться.

«На лавку запасных посмотришь, а усилить игру некому. Сегодня по игре было видно, что три-четыре игрока устали. А заменить их некому, кроме Миранчука и Тикнизяна. Без хороших футболистов на скамейке запасных нам в еврокубках делать нечего», — добавил Наумов.

В нынешнем сезоне «Локомотив» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Николич заявил, что сделал выводы из прошлого сезона.

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