Николич: я сделал выводы из прошлого сезона

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я благодарю болельщиков за поддержку. К сожалению, нам не хватило сил во втором тайме и началась импровизация. Однако я очень доволен командой: присутствуют желание, борьба, командный дух и самоотдача. У нас очень трудный график, но мы справляемся. Что касается матчей сборных, у нас сложный, плотный график, однако мы знали, что у нас будут игроки в сборных и матчи Лиги Европы. У нас хорошая ротация. Я сделал соответствующие выводы из прошлого сезона, когда мы остановились в одном шаге от победы в чемпионате. Первая часть сезона в РПЛ намного сложнее: сумасшедшее количество матчей, — и мы строим команду под эту задачу», — заявил Николич на пресс-конференции.

В стартовых пяти турах РПЛ «Локомотив» не проигрывал, одержав три победы и дважды сыграв вничью.

Ранее Гончаренко остался недоволен игрой Крыховяка в матче с «Локомотивом».