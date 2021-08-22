Сёмин заявил, что для «Ростова» матч с «Нижним Новгородом» получился очень сложным

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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Очень сложный матч. Всё-таки у нас мало набранных очков, футболистам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, однако не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале встречи, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки и мяч под контроль. Потому и отыгрались. В целом игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали», — цитирует главного тренера сайт ростовчан.

«Ростов» одержал первую победу в новом сезоне. Также она стала дебютной для Сёмина во главе клуба.

Ранее «Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ.

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