Сёмин заявил, что для «Ростова» матч с «Нижним Новгородом» получился очень сложным

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Очень сложный матч. Всё-таки у нас мало набранных очков, футболистам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, однако не всегда это получается. Мы сделали ошибку в самом начале встречи, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки и мяч под контроль. Потому и отыгрались. В целом игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали», — цитирует главного тренера сайт ростовчан.

«Ростов» одержал первую победу в новом сезоне. Также она стала дебютной для Сёмина во главе клуба.

Ранее «Ростов» обыграл «Нижний Новгород» в пятом туре РПЛ.