Член исполкома РФС Шох считает, что лимит на легионеров стоит отменить

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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Рохус Шох прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Член исполкома РФС Шох считает, что лимит на легионеров стоит отменить
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я всегда говорил, что я против лимита. Но всему своё время. Придёт время — все проголосуют», — приводит слова Шоха ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что представители 12 из 16 клубов премьер-лиги выступили против отмены лимита на легионеров.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17»: каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров.

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