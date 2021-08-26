Член исполкома РФС Шох считает, что лимит на легионеров стоит отменить

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Рохус Шох прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я всегда говорил, что я против лимита. Но всему своё время. Придёт время — все проголосуют», — приводит слова Шоха ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что представители 12 из 16 клубов премьер-лиги выступили против отмены лимита на легионеров.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17»: каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров.