Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Отмена лимита — это временная история! За счёт покупки дорогих игроков, может, мы что-то и улучшим. Но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны, конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17»: каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал возможную отмену лимита.