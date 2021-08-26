Валуев: отмена лимита — это временная история

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Валуев: отмена лимита — это временная история
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Отмена лимита — это временная история! За счёт покупки дорогих игроков, может, мы что-то и улучшим. Но клубный футбол будет в отрыве от национальной сборной. А с другой стороны, конкуренция всегда повышает желание расти. Получается палка о двух концах», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17»: каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал возможную отмену лимита.

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