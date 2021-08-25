Слуцкий поддержал возможную отмену лимита в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в пользу отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Слуцкий поддержал возможную отмену лимита в РПЛ
  • © rubin-kazan.ru

«Рубин» — далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердили свою позицию. За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА. Мы много раз чётко и аргументированно объясняли свою позицию, и я объяснял свою позицию, на протяжении многих лет ратуя за отмену лимита на легионеров и за то, что россияне должны конкурировать с иностранцами за место в стартовом составе на абсолютно равных основаниях», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина за поддержку лимита в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить