Уткин раскритиковал Сёмина за высказывание о возможном лимите на легионеров

Известный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал Юрия Сёмина за высказывание о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Главный аргумент Сёмина — клуб задорого покупает игрока, стало быть, ставить в состав тренера заставят (простите тройную тавтологию). Это собачья чушь. Игроки из молодёжной системы любого клуба только кажутся бесплатными. В Москве год жизни клубной академии стоит приблизительно €3 млн. Молодые российские игроки очень, очень дороги. Той логики, которую видит Сёмин, просто не существует», — цитирует Уткина Sports.ru со ссылкой на Telegram-канал.

Юрий Сёмин заявил, что при отмене лимита у молодых российских футболистов не будет шансов закрепиться в составе.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак и «Зенит» поддерживают возможную отмену лимита.