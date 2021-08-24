Семак: я против лимита на легионеров
- РИА Новости
«Надеюсь, что со следующего сезона он будет отменён. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждый клуб может заявить на сезон не более восьми легионеров.
Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 26 августа в Санкт-Петербурге в 20:45 мск.
Ранее Семак заявил, что матч с ЦСКА будет сложным для сине-бело-голубых.