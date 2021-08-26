«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов
- Reuters
Жеребьёвка состоялась в Стамбуле.
По результатам жеребьёвки, российская команда сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».
«Зенит» является действующим чемпионом России. Кроме того, после вылета московского «Спартака» в квалификации ЛЧ, сине-бело-голубые остались единственной российской командой в турнире.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов.