«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов

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Стали известны соперники петербургского «Зенита» по групповому этапу футбольной Лиги чемпионов.
«Зенит» сыграет с «Челси» и «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов
  • Reuters

Жеребьёвка состоялась в Стамбуле.

По результатам жеребьёвки, российская команда сыграет в группе H с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

«Зенит» является действующим чемпионом России. Кроме того, после вылета московского «Спартака» в квалификации ЛЧ, сине-бело-голубые остались единственной российской командой в турнире.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов.

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