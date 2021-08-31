«Чемпионат»: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, контракт подписан сроком на шесть лет.
Отмечается, что в Лондоне Влашич прошёл медобследование и подписал контракт.
ЦСКА получит €27 млн за полузащитника.
Хорват уже прилетел в Москву из Лондона в расположение национальной команды Хорватии, которая готовится к игре со сборной России.
Ранее сообщалось, что Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией.