«Чемпионат»: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»

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Хорватский полузащитник Никола Влашич подписал контракт с лондонским «Вест Хэм Юнайтед».
«Чемпионат»: Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, контракт подписан сроком на шесть лет.

Отмечается, что в Лондоне Влашич прошёл медобследование и подписал контракт.

ЦСКА получит €27 млн за полузащитника.

Хорват уже прилетел в Москву из Лондона в расположение национальной команды Хорватии, которая готовится к игре со сборной России.

Ранее сообщалось, что Влашич заменит Модрича в стартовом составе Хорватии в матче с Россией.

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