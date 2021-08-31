ЦСКА объявил о переходе Влашича в «Вест Хэм»

Московский ЦСКА объявил о переходе хорватского полузащитника Николы Влашича в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

«Мы благодарим Николу за три сезона, проведённые в ПФК ЦСКА, и желаем успеха в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ЦСКА в Instagram.

Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил полузащитника за €15,7 млн. В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».