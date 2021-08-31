Canal Plus: «Реал» договорился о покупке игрока сборной Франции Камавинги
Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal Plus. В настоящий момент 18-летний французский футболист проходит медицинское обследование перед переходом в мадридский клуб. «Ренн» и «Реал» уже достигли соглашения по трансферу. Сторонам осталось уладить только несколько деталей для заключения сделки.
В прошлом сезоне Камавинга провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один мяч и дважды ассистировал партнёрам. Также на его счету четыре поединка в Лиге чемпионов.
18-летний Камавинга имеет в своём активе три матча за сборную Франции и один забитый мяч.
Ранее «Реал» вышел из переговоров по Мбаппе.