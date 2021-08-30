Sky Sports: «Реал» вышел из переговоров по Мбаппе

Мадридский «Реал» отказался от идеи приобретения нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, мадридцы предлагали за Мбаппе €180 млн с бонусами и устанавливали дедлайн, до которого ПСЖ должен был ответить на это предложение. Однако парижане дедлайн просрочили, и поэтому «Реал» вышел из переговоров по французу. Мадридский клуб намерен связаться с Мбаппе в январе и предложить ему предварительный контракт. Это позволит «Реалу» подписать форварда на бесплатной основе следующим летом.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов увеличить предложение по Мбаппе.