Имиджевая победа или головная боль Сульшера: почему приход Роналду может стать проблемой для «Манчестер Юнайтед»

Переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» стал громким, но в то же время неоднозначным событием. С медийной точки зрения возвращение португальца на «Олд Траффорд» — верный шаг, который обещает положительно сказаться на имидже команды и футболиста, но в футбольном плане это решение вызывает вопросы. В частности, у главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера могут возникнуть проблемы при попытке встроить форварда в игру, что рискует спровоцировать как неудачное выступление в сезоне, так и переход лидеров в другие клубы.

Летний период дозаявок 2021-го стал одним из самых насыщенных за последние годы. Лионель Месси не смог продлить контракт с «Барселоной» и перешёл в «Пари Сен-Жермен», «Челси» приобрёл Ромелу Лукаку и установил клубный рекорд по сумме трансфера, а Килиан Мбаппе в скором времени может осуществить мечту и отправиться в мадридский «Реал». И будто позавидовав вниманию к коллегам, Криштиану Роналду спровоцировал свой уход из «Ювентуса» и совершил один из самых громких камбэков в истории футбола, подписав контракт с «Манчестер Юнайтед».

Удивительно, но на протяжении последней недели говорилось о том, что Роналду пополнит состав другой команды из Манчестера — «Сити». И хотя этот шаг португальца выглядел более чем интересным и нёс в себе множество интриг, с имиджевой точки зрения подобное развитие событий выглядело не самым логичным. Всё же Криштиану очень многое связывает с «Юнайтед», а его переход в стан его злейшего врага был бы крайне негативно воспринят болельщиками. И это быстро нашло подтверждение, когда в сети появились видеозаписи с фанатами, сжигающими футболки «красных дьяволов» с фамилией форварда.

Безусловно, с точки зрения привлечения внимания трансфер в «Манчестер Сити» обещал стать гораздо более любопытным. Да, Роналду оказывался в центре скандала, но зато получал шанс стать частью суперуспешной команды Хосепа Гвардиолы. На бумаге перспективы их совместной работы казались скорее туманными, зато наблюдать за процессом его адаптации к коллективу и наоборот было бы крайне интересно. Испанскому тренеру пришлось бы многое изменить, чтобы попытаться встроить португальца в свою тактическую схему, и велика вероятность того, что в итоге его постигла бы неудача. Криштиану наверняка стал бы идеальным адресатом для самонаводящихся навесов Кевина Де Брёйне, но в плане работы без мяча и взаимодействия с партнёрами в ходе позиционных атак вряд ли бы смотрелся органично.

На данный момент нет понимания, почему переход в стан действующих чемпионов Англии сорвался. Возможно, сам Роналду не захотел прослыть предателем и слышать свист некогда родных болельщиков. Или в руководстве «Сити» взвесили все «за» и «против», посчитав, что португалец рискует скорее навредить команде и перечеркнуть все многолетние труды Гвардиолы, чем сделать её сильнее. Быть может, влияние оказало и заявления Пепа. Комментируя возможное приобретение Криштиану, он казался не особо воодушевлённым этим событием, а между строк читалось его негативное отношение. Это было заметно как по его настроению, так и словам. В частности, испанец сказал, что более чем доволен нынешним подбором футболистов.

Не исключено, что одну из ключевых ролей в вопросе покупки Роналду сыграли бывший и нынешний главные тренеры «Манчестер Юнайтед». По информации The Athletic, его возвращение в клуб во многом обеспечили сэр Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер. Услышав о возможном переходе Криштиану в «Сити», первый связался с самим нападающим, а второй — с исполнительным директором «красных дьяволов» Эдом Вудвордом. В итоге манкунианцы перехватили обладателя пяти «Золотых мячей» у конкурентов.

Если верить английскому изданию, то Сульшер выразил огромную заинтересованность в подписании Роналду. По словам норвежца, его трансфер в «Сити» мог иметь негативные последствия для «Юнайтед» и нанести клубу серьёзный вред в плане имиджа. Вопрос лишь в том, подумал ли специалист, как именно он собирается встраивать португальца в собственную команду и соответствует ли он её нуждам. Ведь до настоящего момента «красные дьяволы» явно не рассчитывали на подобное развитие событий.

Пока перспективы Роналду в «Юнайтед» кажутся не менее туманными, чем в другом коллективе из Манчестера. На данный момент Сульшер использует схему 4-2-3-1, а среди атакующих футболистов гарантированные места в основе имеют Бруну Фернандеш и Поль Погба. Причём последний занимает место на левом фланге — именно там, где привык действовать Криштиану. Здесь рождается и первый конфликт интересов, с которым придётся разбираться главному тренеру.

Исходя из этой ситуации, Сульшеру придётся либо искать новое место для Погба, либо ставить Роналду центральным нападающим. Но здесь есть сразу несколько загвоздок. С учётом нынешней схемы, француз может либо отправиться на противоположный фланг, либо переквалифицироваться в опорника — не самое лучшее решение, учитывая, что сам полузащитник крайне не любит располагаться на этой позиции. А Роналду хоть и обладает потрясающими навыками завершителя, крайне редко исполняет роль единственного форварда. Он соглашался на это в сборной Португалии, но в «Реале» и «Ювентусе» — нет. В схеме с тремя нападающими он предпочитал оказываться слева и уже затем смещаться в штрафную, а с двумя — атаковать из глубины.

С учётом того, что определение Роналду на позицию левого вингера фактически ставит в неудобную ситуацию Погба, одним из предпочтительных можно назвать вариант с двумя центрфорвардами в схеме 4-3-1-2. В прошлом сезоне Сульшер несколько раз прибегал к подобной формации, но это решение не всегда было успешным. Если «Саутгемптон» удалось обыграть (3:2), то «Арсенал» — нет (0:1). В обоих случаях в паре оказывались Маркус Рашфорд и Мейсон Гринвуд, первый из которых в фирменном для Криштиану стиле смещался с левого фланга в центр. Не исключено, что норвежец попробует вновь использовать этот подход.

В этом контексте крайне интересно, каким образом Сульшер будет переформатировать нынешний «Манчестер Юнайтед», и не выйдет ли желание увести Роналду у конкурентов боком ему самому. Исходя из вышеописанного становится понятно, что наставнику предстоит много работы, и удастся ли завершить её в кратчайшие сроки — большой вопрос. За последние годы многие тренеры не могли разрешить проблему Криштиану, причём гораздо более опытные. С ней не справились ни Массимилиано Аллегри, ни Маурицио Сарри, а успеха добился лишь Зинедин Зидан. Но необходимо понимать, что француз если не пришёл на всё готовое, то мог пользоваться наработками как Жозе Моуринью, так и Карло Анчелотти. А также обладал отличным подбором исполнителей, способных компенсировать недостатки португальца в прессинге.

Переход Роналду однозначно делает МЮ менее гибкой командой и, возможно, провоцирует уход из неё нескольких футболистов. Под вопросом оказывается будущее в клубе Эдинсона Кавани, резко рискует сократиться игровое время Рашфорда, Гринвуда и Антони Марсьяля, а нахождение в составе Одиона Игало и ряда молодых игроков и вовсе лишается смысла. Кроме того, крайне неожиданно в прессе возникли слухи о возможном отъезде Погба. По информации Marca, действующий чемпион мира не намерен продлевать контракт с «красными дьяволами» и хочет осуществить трансфер в «Реал». И пока сложно понять, с чем это связано в первую очередь — приобретением Криштиану или возможным переездом Килиана Мбаппе в Мадрид.

С учётом всего этого, перспективы «Юнайтед» в новом сезоне следует оценивать крайне осторожно. Да, в прошлом чемпионате коллектив занял второе место и продемонстрировал заметный прогресс, но вызванные подписанием Роналду пертурбации способны нарушить баланс, которого длительное время добивался Сульшер. Безусловно, в Манчестере португалец будет окружен гораздо более талантливыми партнёрами и будет иметь больше шансов делать то, что он умеет лучше всего — пополнять бомбардирский счёт. Но не произойдёт ли нарушений в структуре игры команды и «увядания» нынешних лидеров — большой вопрос. Все помнят, как потерялся Пауло Дибала в Турине и как безлико смотрелся Фернандеш на Евро в компании соотечественника. И только время покажет, не случится ли подобного сейчас. И если Уле-Гуннар действительно сыграл столь важную роль в этом переходе, часть вины будет лежать на нём.