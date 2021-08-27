Канчельскис заявил, что Роналду поможет «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что после приобретения португальского форварда итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду манкунианская команда сможет бороться за чемпионский титул АПЛ.
Канчельскис заявил, что Роналду поможет «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ
  • Reuters

«Думаю, это хороший выбор, правильное решение. Всё-таки он играл в «Манчестере», его все помнят. Ещё пару сезонов он там поиграет и наведёт шороху», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Экс-игрок сборной России добавил, что английский футбол отличается от итальянского, поскольку он более открытый.

«Роналду любит такой футбол. В Англии он ещё попылит», — сказал Канчельскис.

36-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Роналду в 2009 году перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Роналду.

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