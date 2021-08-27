Канчельскис заявил, что Роналду поможет «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ
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«Думаю, это хороший выбор, правильное решение. Всё-таки он играл в «Манчестере», его все помнят. Ещё пару сезонов он там поиграет и наведёт шороху», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.
Экс-игрок сборной России добавил, что английский футбол отличается от итальянского, поскольку он более открытый.
«Роналду любит такой футбол. В Англии он ещё попылит», — сказал Канчельскис.
36-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Роналду в 2009 году перешёл из МЮ в «Реал». Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе Роналду.