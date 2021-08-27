Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду.

Это подтверждает пресс-служба манкунианцев.

Также сообщается, что футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.

Таким образом, португалец вернётся в «Юнайтед» спустя 12 лет. В 2009 году он перешёл из МЮ в «Реал».

36-летний Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. В минувшем сезоне португалец забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен предложить контракт Роналду.